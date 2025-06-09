Киты отъедаются в Кроноцком заливе

В Кроноцкий залив на Камчатке уже зашли более 60 серых китов, чтобы откормиться после зимовки. В основном это самцы, подростки и одинокие самки, мамы с детенышами прибудут позже.

Наблюдение за животными ведут специалисты Кроноцкого государственного заповедника. В залив серые киты пришли в конце апреля. Впереди у них несколько месяцев, чтобы восполнить жировые запасы.

За зиму животные теряют до 15-30% своей массы. На длинное путешествие к побережью Мексики, где происходит размножение, и обратно, вынашивание детенышей и кормление их молоком уходит очень много энергии. А в южных теплых морях есть китам практически нечего. Поэтому в нагульные районы северной части Тихого океана они возвращаются худыми и кормятся практически круглые сутки, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

«За месяц наблюдений мы зарегистрировали уже 63 серых кита. Первыми в нагульные районы возвращаются самцы, подростки, самки без детенышей, чтобы поскорее начать кормиться. А вот самки с китятами остаются в местах размножения, в теплых водах, подольше, чтобы у малыша было время подрасти перед длинным путешествием — до мест нагула нужно пройти 8-10 тыс. километров», — отметила научный сотрудник заповедника, морской биолог Евгения Волкова.

По ее словам, специалисты определяют размер и состав нагульной группировки, оценивают физическое состояние особей, изучают особенности распределения китов в акватории, отбирают пробы для исследования кормовой базы серых китов. Наблюдения планируется продолжать до ноября.

В пресс-службе напомнили, что охотоморская популяция серого кита считалась истребленной китобойным промыслом. Сейчас ее численность оценивается всего примерно в 250-300 особей. Период нагула очень важен для благополучия популяции. Без достаточных запасов жира киты не смогут совершать свои протяженные миграции, вынашивать и выкармливать детенышей. Поэтому так важно сохранять места кормления и не беспокоить животных, подчеркивают специалисты.

В Кроноцком заповеднике строго регулируется туризм, а научные исследования помогают оценивать состояние охотоморской популяции. В этом году учреждение приобрело дополнительные беспилотники для изучения «краснокнижных» морских млекопитающих.

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