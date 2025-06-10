Очистку акваторий ДФО от затонувших судов продолжат в этом году

В Камчатском крае и Сахалинской области в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2025 г. предполагается утилизировать пять брошенных судов. Всего с начала реализации проекта из акваторий Дальнего Востока подняли 213 таких объектов.

До конца года на Камчатке предполагают поднять и утилизировать три затонувших судна, на Сахалине — два, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота. Напомним, федеральное агентство совместно с регионами выступает основным исполнителем проекта.

«Выполнены работы по удалению двух судов на Камчатке, на стадии завершения работы по удалению одного судна на Сахалине. Ведутся подготовительные работы к удалению еще двух судов», — рассказал заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

Всего за период с 2025 г. по 2030 г. планируется поднять и утилизировать 103 затонувших судна в шести регионах Дальнего Востока: Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Сахалинской области, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия).

Якутия присоединилась к проекту в этом году, в 2026- 2030 гг. там планируется удалить 12 затонувших судов. Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» реализуется еа Дальнем Востоке с 2021 г.

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