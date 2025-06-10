Новшества и риски: на Fishnews Online обсудили повестку регулирования в рыбной отрасли

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews заявили о рисках дополнительных требований для предприятий. Сейчас к росту нагрузки на отрасль надо подходить особенно осторожно.

Дополнительными затратами для хозяйствующих субъектов обернется внедрение обязательной регистрации на бирже внебиржевых договоров по рыбной продукции, вновь высказались члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. При этом данные для формирования ценовых индикаторов можно получать и иными способами, говорят в отраслевых объединениях.

На конференции Fishnews Online был поднят вопрос об изменениях, которые предполагается внести по разрешениям на вылов. Согласно поправкам, которые готовятся рассмотреть депутаты, разрешение на вылов будет подтверждаться внесением записи в специальный реестр.

Еще одной темой стал производственный контроль: сейчас функции по противодействию нарушениям в области сохранения водных биоресурсов предполагается распространить на пользователей рыбоводных участков. Однако для того чтобы это был реально работающий механизм для борьбы с браконьерством и другими незаконными действиями, его еще предстоит «докрутить» в том числе и для рыболовных участков — и отраслевые объединения уже направляли свои предложения в этой сфере.

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