Минсельхоз собирается подновить приказ для квотных аукционов

Министерство сельского хозяйства представило проект актуализированной методики формирования количества и размера лотов для аукционов по закреплению долей квот вылова.

Проект приказа, утверждающего методику формирования числа и размера лотов при организации аукционов, через которые предоставляется право на вылов, опубликован на портале regulation.gov.ru. Речь идет о договорах по закреплению долей квот и договорах пользования водными биоресурсами — в случае если в промысел вводятся новые объекты, объект переводится в «одуемые» либо снимаются запреты на добычу.

Новый документ должен прийти на смену приказу Минсельхоза от 25 октября 2018 г. № 478, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 сентября 2024 г. вступил в силу федеральный закон о переходе в рыбной отрасли на электронные аукционы. В том числе были обновлены правила организации и проведения торгов по закреплению долей квот.

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