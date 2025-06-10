Госдума определилась со сроками кампании по перезакреплению рыболовных участков

Депутаты на заседании 10 июня поддержали сразу в двух чтениях проект закона о единовременной кампании по перезакреплению рыболовных участков. Также приняты изменения по реестру разрешений на добычу.

Законодатели уточнили подходы к перезаключению договоров на рыболовные участки. Закон, принятый Госдумой , устанавливает сроки, в которые будет проходить перезакрепление участков, сообщает корреспондент Fishnews.

Закон, вышедший в 2023 г. , предусмотрел, что перезаключение договоров без торгов (конкурсов и аукционов) увязывается с завершением действия конкретного договора (а эти сроки разнятся). Теперь предполагается, что кампания будет проходить в единые сроки: заявление надо будет подать не позже 1 апреля 2026 г., а договор будет перезаключен не позднее 1 июня 2026 г.

С 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения нового договора, прежний договор прекратит свое действие.

Новый договор будет заключаться на оставшийся срок действия ранее заключенного договора плюс 20 лет.

Если пользователь не пошел на заключение нового договора без торгов на предложенных условиях, договор будет действовать до конца своего срока. Затем участок отправится на аукцион (если это РЛУ для промышленного лова или организации любительской рыбалки) либо на конкурс (если речь идет об участке для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока).

Также при рассмотрении законопроекта во втором чтении решено было уточнить порядок расторжения договора в случае невнесения в срок платы за перезакрепление.

Кроме того, поддержаны изменения по разрешениям на добычу . Разрешение на вылов будет подтверждаться записью в специальном реестре. Предполагается, что сведения из него будут обязательны для применения в других государственных информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии.

Напомним, что закон вызвал резонанс прежде всего в связи с перезакреплением участков для промысла лососей и размером платы за перезаключение договоров .

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