Продовольственному эмбарго добавили два года

Президент подписал указ о продлении запрета на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Как и ранее, меру пролонгировали еще на два года.

Продление продовольственного эмбарго предусматривается указом президента от 17 сентября 2026 г. № 665. Мера продолжит действовать в 2027-2028 гг., сообщает корреспондент Fishnews. Правительство должно принять решения для реализации указа.

Эмбарго было введено с 2014 г . и с тех пор продлялось. Установлен запрет на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Новой Зеландии. Перечень товаров, на которые распространяется запрет, установлен правительством. В этом списке в том числе и рыбная продукция.

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