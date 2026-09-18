Продовольственному эмбарго добавили два года
Президент подписал указ о продлении запрета на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Как и ранее, меру пролонгировали еще на два года.
Продление продовольственного эмбарго предусматривается указом президента от 17 сентября 2026 г. № 665. Мера продолжит действовать в 2027-2028 гг., сообщает корреспондент Fishnews. Правительство должно принять решения для реализации указа.
Эмбарго было введено с
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