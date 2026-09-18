ХабаровскНИРО усовершенствовал мониторинг лососей

Сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО провели комплекс работ в Охотском округе края. Специалисты внедрили современные цифровые, авиационные и спутниковые технологии учета лососей, включая мониторинг с беспилотников.

Работы выполнили сотрудники сектора инновационных методов исследования ХабаровскНИРО. В результате заметно повысили оперативность и точность учета водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Важным достижением стала подтвержденная возможность одновременно использовать два беспилотных авиационных комплекса «Геоскан‑201». Теперь обследование основных нерестовых рек Охотского округа занимает намного меньше времени.

Специалисты опробовали новую взлетно‑посадочную полосу — это расширяет географию применения авиационных комплексов. Для создания цифровой модели местности провели аэрофотосъемку с высоты 1 тыс. м. На ее основе сформировали высокоточные ортофотопланы, дополнив данными полетов на меньшей высоте.

Еще один значимый результат — разработка и успешная апробация методики дистанционного учета незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла в акватории Охотского моря с помощью беспилотной авиации.

Новые методики задают современные стандарты управления водными биоресурсами Дальнего Востока и позволяют вести регулярный контроль популяций и гидрологического режима рек в режиме реального времени, подчеркнули во ВНИРО.

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