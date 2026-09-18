Эдуард Климов: Одна из задач — развивать базу для принятия управленческих решений в отрасли

База информации в рыбной отрасли, накопленная за 20 лет, — это основа для принятия решений, и сейчас отрабатывают технологические решения для быстрого анализа данных, рассказал о новом направлении председатель совета директоров «Фишньюс» и председатель правления Фонда «Наша рыба» Эдуард Климов.

О резонансных событиях в рыбном бизнесе и работе отраслевого СМИ глава медиахолдинга побеседовал с журналистом телеканала «Звезда» на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

В этом году «Фишньюс» исполнилось 20 лет. Медиахолдинг не только освещает события в рыбном хозяйстве, но и развивает коммуникационные программы. Регулярно организуются встречи Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«Еженедельно мы собираем в рамках дальневосточного координационного совета руководителей рыбохозяйственных объединений и обсуждаем с ними разную тематику. В чем плюс? Проблемы одинаковые у всех. Но у одних они наступают раньше, а у кого-то уже есть решение. Он способен поделиться опытом. У кого-то мысли. Семь человек всегда лучше одного», — рассказал Эдуард Климов.

Сейчас медиахолдинг и фонд «Наша рыба» также работают над внедрением новых технологий для быстрого анализа информации.

«Для этого мы активно работаем с ИИ. Одна из задач фонда — облегчение работы чиновникам. В чем суть? Если мы говорим о нашей 20-летней работе — это глобальные объемы архивов, фантастические объемы информации, с которой невозможно работать обычными методами. По слову «краб» вылезает 20 тысяч сообщений, ты их не обработаешь. Для этого ИИ пишет справки чиновникам на любые запросы. Мы делаем два блока: один — общая концепция, а другой, не менее важный, дает чиновнику быстро любую информацию», — отметил председатель совета директоров «Фишньюс».

Читайте также: Эдуард Климов: Коммуникации конвертируются в деньги

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews