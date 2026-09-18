Сенаторы считают важным вернуться к теме платежей за участки

В Совете Федерации считают, что одним из возможных решений в условиях неудачной лососевой путины может стать перенос сроков платежей за рыболовные участки, заявил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

На теме нагрузки на бизнес представитель Совета Федерации остановился в ходе пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Fishnews.

«Я считаю, сегодня, когда рыбаки и так платят слишком много, - и инвестиционные квоты, и обязательства перед субъектами, платежи за участки, - отсутствие основного ресурса может отрасль загнать в угол, я бы так сказал», - отметил Андрей Яцкин.

В этих условиях нужно очень взвешенно подходить к вопросам регулирования, считает сенатор. Он напомнил, что показатели лососевого промысла в этом году оказались самыми низкими за много лет.

«Такие обращения уже поступали на имя председателя Совета Федерации, в том числе по итогам текущей путины. Мы рассматриваем в Совете Федерации, что одним из решений был бы вопрос о переносе сроков платежей», - заявил Андрей Яцкин.

Когда и насколько могут быть сдвинуты сроки, сенаторы готовы обсуждать. «Мне кажется, найдем приемлемое решение», - резюмировал первый вице-спикер СФ.

Читайте также: Президент подписал закон по рыболовным участкам

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Теперь мы также в MAX .

Fishnews