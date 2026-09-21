Торги: акватории Сибири предлагают под промысел
В Красноярском крае на электронный аукцион выставили 11 участков для промышленного рыболовства на Енисее и озерах. Заявки принимают до 9 октября.
Торги организует краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, шесть рыболовных участков расположены на реке Енисей (из них три — на Красноряском водохранилище) в Туруханском и Идринско-Краснотуранском муниципальных округах. Остальные пять РЛУ находятся на озерах в Туруханском муниципальном округе.
Площадь участков составляет от
Стартовые цены лотов — от 5 тыс. до 129 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 21 октября на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». РЛУ предоставляют на 20 лет.
Читайте также: Регулятор обновил правила рыболовства для Западной Сибири
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews