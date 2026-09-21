Торги: акватории Сибири предлагают под промысел

В Красноярском крае на электронный аукцион выставили 11 участков для промышленного рыболовства на Енисее и озерах. Заявки принимают до 9 октября.

Торги организует краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, шесть рыболовных участков расположены на реке Енисей (из них три — на Красноряском водохранилище) в Туруханском и Идринско-Краснотуранском муниципальных округах. Остальные пять РЛУ находятся на озерах в Туруханском муниципальном округе.

Площадь участков составляет от 171 га до 1537 га . Перечни объектов промысла на акваториях варьируются. В общем списке — сиг, чир, муксун, омуль арктический, пелядь, тугун, ряпушка, корюшка азиатская зубастая, хариус, елец, щука, налим, лещ, язь, линь, сазан, плотва, карась, хариус, окунь, ерш.

Стартовые цены лотов — от 5 тыс. до 129 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 21 октября на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». РЛУ предоставляют на 20 лет.

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