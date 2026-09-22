«Краснокнижный» улов удалось спасти на Сахалине
В Сахалинской области правоохранители спасли калуг, нелегально пойманных двумя жителями города Охи. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.
Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижной» рыбы организованной группой по предварительному сговору).
Инцидент произошел в июле, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. У нарушителей изъяли орудия лова. Калуг выпустили обратно в водоем.
Расследование продолжается.
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