«Краснокнижный» улов удалось спасти на Сахалине

В Сахалинской области правоохранители спасли калуг, нелегально пойманных двумя жителями города Охи. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижной» рыбы организованной группой по предварительному сговору).

Инцидент произошел в июле, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. У нарушителей изъяли орудия лова. Калуг выпустили обратно в водоем.

Расследование продолжается.

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