Морзверобои Чукотки освоили половину квот

Охотники Чукотского автономного округа с начала года добыли около 2,2 тыс. морских млекопитающих — 52% от выделенных объемов. Общий вес этих животных — 1,9 тыс. тонн.

В этом году в регионе разрешено добыть 4150 мормлеков. Охотники уже освоили 76 серых и одного гренландского кита, 487 моржей и 1 591 мелкого ластоногого, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО.

Сегодня на Чукотке морским зверобойным промыслом занимаются восемь территориально-соседских общин в прибрежных селах. Там трудятся более 220 охотников.

Основная часть добычи приходится на мелких ластоногих — ларгу, акибу и лахтака. Трофеи проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, мясо идет жителям национальных сел, отметили в департаменте.

Больше всего добыли общины «Дауркин» и «Лорино» Чукотского района — 1 940 животных (в том числе 57 серых и один гренландский кит, 392 моржа). Еще 144 мормлеков (в том числе 18 серых китов и 66 моржей) поймали пять общин в Провиденском муниципальном округе — «Янракыннот», «Чаплино», «Сиреники», «Нунлигран» и «Энмелен». Община «Анкальыт» в муниципальном округе Эгвекинот добыла 71 животного, среди которых один серый кит и 29 моржей.

В этом году морзверобои могут освоить 140 китов — 131 серого и одного гренландского. Также предусмотрен резерв — по четыре серых и гренландских кита.

Читайте также: Чукотка продолжает развивать переработку продукции морзверобоев

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews