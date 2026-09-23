Верховный суд сказал свое слово в разбирательствах вокруг освидетельствования флота

Расходы на ежегодное освидетельствование морского судна не подлежат включению в стоимость операций по переработке вне таможенной территории ЕАЭС. Об этом говорится в тематическом обзоре Верховного суда.

Верховный суд опубликовал тематический обзор (смотрите бюллетень № 9 2026 г.) о рассмотрении споров в сфере применения таможенного законодательства. В документ вошли разъяснения по вопросам декларирования при освидетельствовании судна, сообщает корреспондент Fishnews.

В центре внимания оказались разбирательства вокруг определения таможенной стоимости при ремонте и ежегодном освидетельствовании судна за рубежом.

В Верховном суде заявили, что расходы на освидетельствование не должны включаться в стоимость операций по переработке.

«Для правильного разрешения спора следует установить, являются ли по своей природе оказанные декларанту услуги по освидетельствованию улучшением морских судов, представляющим экономическую ценность», — говорится в обзоре.

Классификация и освидетельствование, как верно указал суд первой инстанции при разрешении спора, не могут быть отнесены к ремонту и другим видам переработки, отмечено в материале ВС. Они не нацелены на восстановление исправного или работоспособного состояния судна, а проводятся, чтобы подтвердить соответствие требованиям безопасности и международных договоров.

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