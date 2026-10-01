На Амуре и Уссури вновь вместе поработала рыбоохрана России и КНР

Органы рыбоохраны России и Китая провели очередной совместный контроль на трансграничных реках. Инспекторы проверили соблюдение правил промысла в водах Амура и Уссури.

Осенние рейды выполнили в рамках решений 34-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, которая прошла в марте в Петропавловске-Камчатском.

Совместный контроль стартовал 18 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства. Начало мероприятию было положено в районе села Нижнеспасское (Еврейская автономная область). Маршрут проходил вверх по течению пограничных вод Среднего Амура, а также реки Уссури, участники рейда проверили соблюдение правил рыболовства в российских территориальных водах.

А с 23 по 27 сентября российские и китайские делегации провели совместные контрольные мероприятия на Фуюаньском и Тунцзянском участках Амура и Уссури в пределах юрисдикции КНР. Инспекторы посетили рыболовецкие станы, где проверили соблюдение китайскими рыбаками требований правил промысла, в том числе параметры орудий лова и промысловые размеры добытой рыбы.

Итоги рейдов отразили в протоколе, подписанном представителями обеих сторон.

Предыдущий совместный контроль проводили в мае-июне.

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