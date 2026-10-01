Планы по расходам на случай пошлин остаются в проекте закона о бюджете
Правительство вновь включило в проект закона о федеральном бюджете на трехлетку пункт о возможном использовании средств на случай установления вывозных таможенных пошлин на продукцию из водных биоресурсов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на
Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе предусмотрено использование средств на случай принятия решения о введении экспортных пошлин на продукцию из водных биоресурсов.
Согласно законопроекту, в случае установления ставок вывозных таможенных пошлин на мороженую рыбу (за исключением сардины-иваси) и ракообразных правительство может направить дополнительные средства федерального бюджета на реализацию проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Напомним, что гибкие экспортные пошлины, увязанные с курсом доллара, на рыбу и морепродукты — в числе других товаров — были введены с октября 2023 г. Решение действовало до конца
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