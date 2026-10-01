Планы по расходам на случай пошлин остаются в проекте закона о бюджете

Правительство вновь включило в проект закона о федеральном бюджете на трехлетку пункт о возможном использовании средств на случай установления вывозных таможенных пошлин на продукцию из водных биоресурсов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 г . и плановый период 2028 и 2029 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе предусмотрено использование средств на случай принятия решения о введении экспортных пошлин на продукцию из водных биоресурсов.

Согласно законопроекту, в случае установления ставок вывозных таможенных пошлин на мороженую рыбу (за исключением сардины-иваси) и ракообразных правительство может направить дополнительные средства федерального бюджета на реализацию проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, увязанные с курсом доллара, на рыбу и морепродукты — в числе других товаров — были введены с октября 2023 г. Решение действовало до конца 2024 г . При этом пункт о возможности направления средств на реализацию проекта об экспорте продукции агропрома оставался в законах о федеральном бюджете и на 2025 г ., и на 2026 г. В конце прошлого года президент Владимир Путин поручал правительству проработать вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлинна основные виды водных биоресурсов «с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки».

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