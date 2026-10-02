В Госдуме распределили обязанности между вице-спикерами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о распределении обязанностей между вице-спикерами. Вопросы АПК остаются в ведении Алексея Гордеева.

Госдума приступила к работе в новом созыве. Вячеслав Володин, сохранивший пост спикера палаты, распределил зоны ответственности между заместителями. Подробную информацию об этом приводит пресс-служба ГД.

Как сообщает корреспондент Fishnews, работу комитетов по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по аграрным вопросам будет курировать Алексей Гордеев.

В прошлом созыве тематика АПК, в том числе рыбной отрасли, также находилась в ведении этого вице-премьера.

Первый зампред Госдумы Ирина Яровая (является автором многих инициатив по вопросам рыбного хозяйства) будет, в частности, курировать вопросы, связанные с организацией законопроектной работы Госдумы.

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