В Госдуме распределили обязанности между вице-спикерами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о распределении обязанностей между вице-спикерами. Вопросы АПК остаются в ведении Алексея Гордеева.
Госдума приступила к работе в новом созыве. Вячеслав Володин, сохранивший пост спикера палаты, распределил зоны ответственности между заместителями. Подробную информацию об этом приводит пресс-служба ГД.
Как сообщает корреспондент Fishnews, работу комитетов по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по аграрным вопросам будет курировать Алексей Гордеев.
В прошлом созыве тематика АПК, в том числе рыбной отрасли, также находилась в ведении этого вице-премьера.
Первый зампред Госдумы Ирина Яровая (является автором многих инициатив по вопросам рыбного хозяйства) будет, в частности, курировать вопросы, связанные с организацией законопроектной работы Госдумы.
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