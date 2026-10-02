Важна сама сумма: участники опроса Fishnews высказались по теме рыболовных участков

Новый опрос Fishnews посвятил вопросам платы за перезакрепление рыболовных участков. Тема вновь на слуху в свете непростой лососевой путины.

К концу сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил всего порядка 98 тыс. тонн. Минсельхоз представил проект постановления об отсрочке начиная с внесения второй части платы за перезакрепление рыболовных участков. Такая мера предложена для снижения финансовой нагрузки на предприятия в условиях низких уловов.

Решение важное, но существенного влияния на ситуацию у лососевиков оно не окажет — такое мнение высказали 37% участников опроса в телеграм-канале Fishnews.

Большинство голосовавших — 42% — считают, что нужно изменить саму формулу расчета платы.

Именно подходы к расчету платы за участки для промысла лососей стали два года назад темой самых острых обсуждений. Перезаключить договоры предполагается с платой на сорок лет вперед, между тем добыча рыбы — это высокорисковый бизнес, отмечали в рыбохозяйственных ассоциациях.

Внести первую часть платы участники перезакрепления должны были до 1 октября.

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