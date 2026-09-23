Власти Камчатки заявили о важности поддержки отрасли в свете снижения лососевых уловов

Рыбное хозяйство переживает нелегкий период в связи со спадом подходов лососей, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В таких условиях для отрасли необходима федеральная поддержка, считает руководство региона.

Совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки провел в краевом центре вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Рассматривались в том числе меры поддержки рыбохозяйственного комплекса и развития прибрежных населенных пунктов, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

«Рыбохозяйственная отрасль проходит непростой период в связи с временным спадом подходов тихоокеанских лососей. Рассчитываем на федеральную поддержку, которая позволит сохранить рабочие места и продолжить модернизацию флота и береговых заводов», — написал в соцсетях по итогам совещания губернатор Владимир Солодов.

Ситуация с лососем вызывает огромную тревогу, в том числе в связи с будущим рыбного хозяйства в дальневосточных регионах в целом, отмечали участники встречи Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Тревожат и перспективы по другим важнейшим промысловым ресурсам Дальневосточного бассейна. Меняется сама концепция рыболовства в регионе. И столь серьезные перемены, а также возможные сценарии перенастройки системы необходимо обсудить с отраслевым регулятором, заявили в КС.

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