Рыбаки Новосибирской области наращивают уловы
В Новосибирской области за девять месяцев текущего года выловили более 8,5 тыс. тонн рыбы. В водоемы региона за первое полугодие выпустили 80,4 млн экземпляров рыбопосадочного материала.
Промысел
Уловы организаций области на 81,2 тонну выше результата за аналогичный период
Значительная часть рыбы (4,8 тыс. тонн) добыта на озере Чаны — одном из крупнейших в Западной Сибири. Остальные 3,7 тыс. тонн выловили на других водоемах области, включая озера Сартлан и Убинское.
На Убинском в этом году сложилась благоприятная гидрологическая и промысловая обстановка. Она позволила добыть более 160 тонн рыбы, преимущественно щуки. В 2024–2025 гг. на озере вылавливали от 30 до 70 тонн, обратили внимание в министерстве.
Зарыбление
По итогам первого полугодия объемы зарыбления составил 80,4 млн экземпляров молоди. Это на 6 млн больше, чем за аналогичный период
В основном выпускали пелядь — 77 млн штук, или 95,8% от общего объема. Также в водоемы области заселяли мальков сазана, карпа, белого амура, толстолобика, стерляди и щуки.
Вылов выращенной товарной рыбы организации аквакультуры ведут с сентября по декабрь. Ожидается, что «урожай»
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