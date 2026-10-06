Рыбаки Новосибирской области наращивают уловы

В Новосибирской области за девять месяцев текущего года выловили более 8,5 тыс. тонн рыбы. В водоемы региона за первое полугодие выпустили 80,4 млн экземпляров рыбопосадочного материала.

Промысел

Уловы организаций области на 81,2 тонну выше результата за аналогичный период 2025 г ., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза. В основном добывают сазана, карася и окуня.

Значительная часть рыбы (4,8 тыс. тонн) добыта на озере Чаны — одном из крупнейших в Западной Сибири. Остальные 3,7 тыс. тонн выловили на других водоемах области, включая озера Сартлан и Убинское.

На Убинском в этом году сложилась благоприятная гидрологическая и промысловая обстановка. Она позволила добыть более 160 тонн рыбы, преимущественно щуки. В 2024–2025 гг. на озере вылавливали от 30 до 70 тонн, обратили внимание в министерстве.

Зарыбление

По итогам первого полугодия объемы зарыбления составил 80,4 млн экземпляров молоди. Это на 6 млн больше, чем за аналогичный период 2025 г . (74,4 млн штук).

В основном выпускали пелядь — 77 млн штук, или 95,8% от общего объема. Также в водоемы области заселяли мальков сазана, карпа, белого амура, толстолобика, стерляди и щуки.

Вылов выращенной товарной рыбы организации аквакультуры ведут с сентября по декабрь. Ожидается, что «урожай» 2026 г . будет не ниже, чем в прошлом году.

Читайте также: Регулятор обновил правила рыболовства для Западной Сибири

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews