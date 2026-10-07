Осенний промысел не сбавляет темпов
С начала года российские рыбаки выловили более 3,75 млн тонн водных биоресурсов. Положительная динамика наблюдается по ряду ключевых объектов промысла, включая минтай, сельдь и пикшу.
В Дальневосточном бассейне добыто почти 2,98 млн тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая составил 1,87 млн тонн (+47 тыс. тонн к уровню
Предприятия Северного бассейна освоили 268,4 тыс. тонн, в том числе 116,9 тыс. тонн трески и 56,7 тыс. тонн пикши (+9,3 тыс. тонн).
На счету рыбаков Западного бассейна 54,7 тыс. тонн рыбы. Вылов шпрота (кильки) достиг 34,3 тыс. тонн (+2 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 14,8 тыс. тонн.
Уловы по Азово-Черноморскому бассейну составили 22,8 тыс. тонн, из них 12,4 тыс. тонн пришлось на хамсу.
В Волжско-Каспийском бассейне добыли 46,1 тыс. тонн, в том числе 14,4 тыс. тонн кильки и 11,1 тыс. тонн частиковых видов рыб.
В исключительных экономзонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 361,7 тыс. тонн водных биоресурсов.
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