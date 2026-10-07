Где ловится иваси — рассказали ученые

В подзоне Приморье российские суда освоили около 1,2 тыс. тонн сардины-иваси. Добыча этой рыбы и скумбрии в районе южных Курильских островов так и не началась.

На промысле сайры на прошлой неделе работали два российских судна — «Леда 777» и «Надежный 1» — в районах с центральными координатами 42°25’ с.ш., 147°40’ в.д. и 41°10’ с.ш., 148°40’ в.д. Нарастающий вылов сайры на 4 октября составил 310 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Группа иностранных судов (Китай, Республика Корея, Тайвань, Япония, Вануату) количеством около 80-100 единиц ведет лов сайры на участках с центральными координатами 42°50’ с.ш., 173°30’ в.д. и 43°50’ с.ш., 175°10’ в.д. К 26 сентября они освоили более 26,3 тыс. тонн. Это 18% от рекомендованного вылова сайры для флота, ведущего промысел в открытых водах.

В открытых водах в районе с центральными координатами 43°15’ с.ш., 155°00’ в.д. пелагические объекты добывают кошельковыми неводами 50-60 зарубежных судов, предположительно под флагом КНР.

В водах Приморья наблюдаются подходы косяков сардины и скумбрии, результативный лов которых ведут рыбаки-любители с берега и лодок. Также отмечаются заходы в ставные невода.

В прошедшую неделю промысел осуществляли четыре судна («Кировка», «Тихменево», «Экарма» и «Калиновка») в водах Уссурийского и Амурского заливов. Уловы составили 5,8-30,2 тонны в сутки, в среднем 18,7 тонны. На 4 октября нарастающий вылов сардины в водах Приморья составил 1189 тонн, скумбрии — 12 тонн.

На этой неделе для выполнения поисковых работ по сардине в подзоне Приморье планируется направить научно-исследовательское судно «Анатолий Таранец».

Продолжаются подходы голубого тунца, любительский лов которого начался в конце мая и идет до сих пор. В нынешнем году эту рыбу ловят также на Восточном Сахалине. Кроме того, впервые в этом веке отмечены подходы голубого тунца в воды Восточной Камчатки и Командорских островов.

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