Владимир Бородкин: Мы видим ценный продукт там, где другие видят отходы

Как организовано современное производство рыбной муки и жира, Fishnews рассказал директор завода Южно-Курильского рыбокомбината на острове Кунашир Владимир Бородкин.

Южно-Курильский рыбокомбинат работает по нескольким направлениям: промысел, береговая переработка водных биоресурсов, рыбоводство. Несколько лет назад ЮКРК запустил на Кунашире рыбомучной завод.

«Отходы к нам поступают из цеха по переработке рыбы, который выпускает замороженную продукцию — начиная от неразделанной рыбы и заканчивая филе. После производства остаются невостребованные части — некондиционная рыба, хвосты, хребты, головы и прочее. Все это идет к нам на завод, где мы перерабатываем остатки от рыбного производства в муку. В итоге как таковых отходов от нашего предприятия нет, все становится ценным продуктом», — отметил Владимир Бородкин в интервью журналу Fishnews.

Привозят на предприятие и цельную рыбу. Так, в 2024 г . на завод большими объемами поставлялась сардина-иваси.

«В этом году в воды Сахалина в большом объеме подошло стадо тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдской популяции, ее тоже привозят на наше производство», — обратил внимание директор завода.

Предприятие может перерабатывать в сутки до 560 тонн сырья, получая при этом до 100 тонн муки и 100 тонн рыбьего жира — в зависимости от вида сырья, рассказал Владимир Бородкин. «То есть в сутки можем выдавать 200 тонн продукции. На таких объемах мы уже работали», — добавил он.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.