Рыбоводство Подмосковья поддержат инновациями ВНИРО
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ВНИИПРХ заключили соглашение о сотрудничестве. Оно открывает рыбоводным предприятиям доступ к отечественным кормам, малькам и научным разработкам, отметили во ВНИРО.
На агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026»документ подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и руководитель филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Алексей Мышкин.
«Документ открывает для Подмосковья ряд значимых возможностей: рыбоводы получат доступ к высококачественному отечественному посадочному материалу, в хозяйствах начнут применять сбалансированные специализированные корма российского производства, а научные разработки ВНИРО будут напрямую внедряться в практику местных предприятий», — рассказали Fishnews в пресс-службе института.
Планируется, что такое сотрудничество позволит нарастить объемы выпуска рыбной продукции, укрепить биобезопасность и повысить продовольственную устойчивость региона.
По словам Виталия Мосина, рыбная отрасль и товарная аквакультура являются одними из наиболее динамично развивающихся направлений подмосковного АПК. Партнерство с ВНИРО помогает эффективно связать научные исследования с реальной работой хозяйств, подчеркнул министр.
Читайте также: ВНИРО развивает сотрудничество с китайскими учеными
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews