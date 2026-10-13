КНР и Южная Корея проводят объединенные рыбоохранные рейды

Республика Корея и Китай возобновили совместное патрулирование в Желтом море для борьбы с нелегальным промыслом. Последний раз такая операция проводилась в 2022 г., отмечает зарубежная пресса.

С 8 по 17 октября китайские и южнокорейские суда патрулируют зону временных мер в Желтом море, где действует двусторонний режим управления рыболовством. Соответствующие договоренности были достигнуты еще летом, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным посольства Республики Корея в КНР, в рейде участвуют южнокорейские суда рыбоохраны и корабли Береговой охраны Китая.

В посольстве подчеркнули, что борьба с незаконным промыслом стала одной из сфер двустороннего сотрудничества, где удалось добиться практических результатов. Ожидается, что возобновление совместного патрулирования укрепит взаимодействие и обмен информацией между контролирующими органами.

Согласно договоренностям, южнокорейская сторона будет передавать китайским властям доказательства нарушений. На их основании КНР должна усилить проверки собственных рыболовных судов в портах и других местах базирования.

О результатах мероприятий Китай обязался оперативно информировать Южную Корею.

Стороны также обсудили ужесточение наказаний для браконьеров и совершенствование нормативной базы по борьбе с незаконным переоборудованием судов. В частности, речь идет о создании тайных трюмов для сокрытия нелегальных уловов.

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