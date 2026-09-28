Россия намерена совместно с Китаем и КНДР обследовать реку Туманную

Правительство РФ поддержало совместный с китайской и северокорейской сторонами экологический осмотр реки Туманной. Предполагается в том числе и учет флоры и фауны на трансграничном водном объекте.

Российское правительство поручило МИД обменяться нотами соглашения с КНДР и КНР о совместном экологическом осмотре реки Туманной. Напомним, что она протекает по территории трех стран: России (на юге Приморского края), КНДР и Китая.

Предполагается, что осмотр будет проводиться в период высокого уровня воды в реке. Ориентировочно это июль-август. Точные сроки будут согласовываться по дипканалам, передает корреспондент Fishnews.

В рамках осмотра, согласно проекту плана работ, участники проведут гидрографическую съемку с определением ширины и глубины реки, зафиксируют очаги антропогенного влияния. Также планируется визуальный учет флоры и фауны и отбор проб воды для получения информации о состоянии Туманной как среды обитания водных биоресурсов.

Сотрудничество предусматривает обмен данными, которые специалисты получат при осмотре.

Читайте также: Россия намерена совместно с Китаем и Казахстаном отследить состояние трансграничных вод

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews