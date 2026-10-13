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Новости экономики: продолжается подготовка бюджета, для инвестиций предложили сертификат

Новости экономики: продолжается подготовка бюджета, для инвестиций предложили сертификат

В Минэке поделились видением отраслей — драйверов экономического роста страны на 2027-2029 гг. «Деловая Россия» предложила механизм налогового инвестиционного сертификата. Об этих и других новостях — в обзоре Fishnews.

Минэкономразвития доложило о прогнозе на трехлетку

Глава Минэка Максим Решетников назвал отрасли, которые станут основными драйверами российской экономики в 2027-2029 гг. Об этом министр рассказал, представляя в профильном комитете Госдумы прогноз социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку.

В прогнозе заложено ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029-м, отметил руководитель ведомства. Основным источником роста останется потребительский спрос: ожидается, что в следующем году он увеличится на 2,7%, к 2029 г. — на 3,1%.

Прогноз предусматривает возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ — 4% к концу 2027 г., сообщили в пресс-службе Минэка. По словам министра, возможности смягчения денежно-кредитных условий будут зависеть от устойчивости замедления инфляции.

Министерство ожидает стабилизации динамики инвестиций с 2027 г.

В качестве основных драйверов экономического роста в министерстве видят фармацевтику и машиностроение, производство электроники, а также туризм, IT, сельское хозяйство.

Повышение МРОТ и не только

Проект федерального бюджета представил на заседании комитета Госдумы министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджет подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики. Для этого базовая цена нефти Urals снижена до 50 долларов за баррель на трехлетний период, доля нефтегазовых доходов не превысит 17% всех доходов. Ненефтегазовый баланс не превысит 5% ВВП», — цитирует главу Минфина пресс-служба ведомства.

Среди ключевых приоритетов бюджета названы выполнение соцобязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей развития.

Так, министр сообщил, что прожиточный минимум вырастет до 20 227 рублей, МРОТ — до 28 935 рублей в 2027 г.

Говоря о работе с доходной частью бюджета, глава Минфина выделил меры по «обелению» экономики, единообразному налогообложению пассивных доходов, а также донастройке налогообложения природной ренты в секторе ГМК.

Президенту представили механизм для привлечения инвестиций

Председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с Владимиром Путиным рассказал об идее налогового инвестиционного сертификата.

«Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР и после подтверждения затрат получает инвестналоговый сертификат, например, на половину суммы вложений», — поделился концепцией руководитель объединения.

Гаситься сертификат, объяснил Алексей Репик, будет только из будущего прироста прибыли. «Соответственно, если нет прироста, нет вычета», — добавил он.

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