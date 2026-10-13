Рыбаков предупредили о прибавке по тунцам

Специалисты посчитали возможным увеличить рекомендованный вылов тунцов в Восточно-Сахалинской подзоне на 20 тонн.

О прибавке по тунцам пользователей проинформировало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Изначально специалисты рекомендовали для освоения на Восточном Сахалине 30 тонн тунцов. Теперь рекомендованный вылов вырос до 50 тонн. Ученые заявили о предпосылках для развития промышленной добычи этих рыб.

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