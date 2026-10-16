Якутия объявила большую распродажу для промысловиков

В Республике Саха (Якутии) на электронный аукцион выставили 51 долю квот для промысла на внутренних водных объектах. Заявки принимают до 10 ноября.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, пользователям предлагают права на вылов сига, ряпушки, чира, муксуна, пеляди на реках Лена, Колыма, Индигирка, Анабар, Хрома, Алазея, а также на озерах.

Стартовые цены лотов составляют от 100 рублей до 354,8 тыс. рублей.

Торги планируют провести 25 ноября на электронной площадке «РТС-тендер». Доли квот предоставляют на 15 лет.

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