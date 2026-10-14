Якутия озабочена расселением карася
Власти Республики Саха (Якутия) продолжают искать нормотворческую возможность для акклиматизации карася в регионе. Предполагается внесение поправки в федеральный закон о рыболовстве.
Соответствующую инициативу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики рассмотрели на заседании Восточно-Сибирского научно-промыслового совета в Якутске. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минэкологии, инициативу об акклиматизации карася поддержали единогласно.
По информации Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства, министерству предложили обратиться в парламент Якутии по вопросу внесения изменений в часть 1 статьи 46 федерального закона «О рыболовстве…». Предполагается исключить слово «ценные» для снятия ограничений на акклиматизацию карася в водных объектах республики.
Напомним, что вопрос расселения карася в Якутии обсуждался весной этого года — на прошлом заседании Восточно-Сибирского НПС. Тогда главным итогом стала поддержка предложения о внесении поправок в правила организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов.
Для Якутии карась — это сердце традиционного праздника подледной рыбалки «Мунха», который объединяет целые наслеги, и основа продовольственной безопасности в суровых климатических условиях.
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