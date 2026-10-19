Промысел краба на Дальнем Востоке пойдет без минимальных объемов
Минсельхоз России признал утратившим силу приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов на судно для Дальневосточного бассейна. Добытчики и госорганы ранее отмечали, что такие показатели для оформления промысловых билетов превратились в избыточный административный барьер.
Приказ Минсельхоза от 13 мая
Минимальные суточные объемы вылова крабов были введены в
Механизм показал свою эффективность, однако затем утратил актуальность, обращали внимание в отраслевом сообществе. И госорганы, и добытчики выступили за отмену минимальных объемов как от излишнего административного барьера.
Читайте также: В сфере контроля рыболовства вышли важные изменения
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews