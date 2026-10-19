Промысел краба на Дальнем Востоке пойдет без минимальных объемов

Минсельхоз России признал утратившим силу приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов на судно для Дальневосточного бассейна. Добытчики и госорганы ранее отмечали, что такие показатели для оформления промысловых билетов превратились в избыточный административный барьер.

Приказ Минсельхоза от 13 мая 2021 г . № 291 об установлении минимальных объемов вылова крабов на судно в Дальневосточном бассейне признан утратившим силу. Такое решение вступит в силу с 27 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Минимальные суточные объемы вылова крабов были введены в 2011 г . в качестве ориентиров при оформлении разрешений на промысел. Таким образом определялось время для рентабельной работы флота, чтобы не допустить ситуаций, когда судно под прикрытием официального промыслового билета занимается незаконной добычей.

Механизм показал свою эффективность, однако затем утратил актуальность, обращали внимание в отраслевом сообществе. И госорганы, и добытчики выступили за отмену минимальных объемов как от излишнего административного барьера.

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