Власти Приморья рассчитывают на рост вылова
Предварительные итоги работы рыбной отрасли в 2026 г. и планы на 2027 г. власти Приморского края озвучили на общественных слушаниях по проекту регионального бюджета. Ожидается, что вылов и в текущем, и в следующем году превысит 900 тыс. тонн.
К концу
Продолжается реализация инвестиционных проектов. Планируется, что число введенных в этом году в строй краболовов достигнет восьми, а заводов рыбопереработки — двух.
«На сегодня за год сформировано семь дополнительных рыбоводных участков для лососеводства. В Кавалеровском округе построен новый рыборазводный завод, что позволит при выходе на проектные мощности выпускать до 60 млн экземпляров молоди лососевых», — заявил Андрей Бронц.
Предположительно, оборот рыбохозяйственных организаций Приморья в
Профильный министр также поделился планами на будущий год. Из краевого бюджета на поддержку предприятий аквакультуры намерены выделить 1,7 млн рублей, еще 18,8 млн рублей — на холодильные мощности и лизинг.
«Объем добычи с учетом сегодняшних данных науки [в 2027 году предполагается на уровне] 850 тыс. тонн, но через увеличение ожидаем 920 тыс. тонн», — отметил Андрей Бронц.
По его словам, оборот отрасли в
«Инвестиций планируем привлечь 29 млрд рублей. Из них только на логистический центр по крабу — 4 млрд рублей. Это экспортное направление, которое позволяет стране получать валюту и также вкладывать в дальнейшее производство», — подчеркнул докладчик.
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