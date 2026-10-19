Власти Приморья рассчитывают на рост вылова

Предварительные итоги работы рыбной отрасли в 2026 г. и планы на 2027 г. власти Приморского края озвучили на общественных слушаниях по проекту регионального бюджета. Ожидается, что вылов и в текущем, и в следующем году превысит 900 тыс. тонн.

К концу 2026 г . предприятия региона добудут 916 тыс. тонн водных биоресурсов, озвучил прогноз министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц. Такой вылов, по его мнению, позволит дополнительно нарастить инвестиционные вложения.

Продолжается реализация инвестиционных проектов. Планируется, что число введенных в этом году в строй краболовов достигнет восьми, а заводов рыбопереработки — двух.

«На сегодня за год сформировано семь дополнительных рыбоводных участков для лососеводства. В Кавалеровском округе построен новый рыборазводный завод, что позволит при выходе на проектные мощности выпускать до 60 млн экземпляров молоди лососевых», — заявил Андрей Бронц.

Предположительно, оборот рыбохозяйственных организаций Приморья в 2026 г . составит 160 млрд рублей, налоговые поступления — 11,3 млрд рублей, инвестиции — 28 млрд рублей.

Профильный министр также поделился планами на будущий год. Из краевого бюджета на поддержку предприятий аквакультуры намерены выделить 1,7 млн рублей, еще 18,8 млн рублей — на холодильные мощности и лизинг.

«Объем добычи с учетом сегодняшних данных науки [в 2027 году предполагается на уровне] 850 тыс. тонн, но через увеличение ожидаем 920 тыс. тонн», — отметил Андрей Бронц.

По его словам, оборот отрасли в 2027 г . составит 160 млрд рублей, налоговые поступления вырастут до 12,7 млрд рублей.

«Инвестиций планируем привлечь 29 млрд рублей. Из них только на логистический центр по крабу — 4 млрд рублей. Это экспортное направление, которое позволяет стране получать валюту и также вкладывать в дальнейшее производство», — подчеркнул докладчик.

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