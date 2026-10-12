Власти Приморья видят потенциал у рыбных поставок в Узбекистан

Узбекистанскому рынку может быть интересна наша морская рыба, высокотехнологичная продукция из водных биоресурсов, рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.

Узбекистан — среди стран с хорошими возможностями для поставок российской продукции. Такой акцент министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко сделал на пресс-конференции 12 октября, передает корреспондент Fishnews. Глава ведомства недавно вернулся из рабочей поездки в республику.

«Это страна, которая сейчас максимально открыта рынку», — отметил региональный министр.

Узбекистанские партнеры, по его словам, заинтересованы в развитии поставок морской рыбы из России. При этом, обратил внимание Константин Сидоренко, необходимо решать вопросы с транспортировкой. «Есть несколько схем, как это сделать максимально дешево и максимально эффективно. Но в любом случае они все ориентированы на то, чтобы сократить количество посредников», — сказал о взаимодействии глава ведомства.

Он рассказал, что интерес в Узбекистане представляет продукция переработки водных биоресурсов, в том числе и продукты фармацевтики.

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