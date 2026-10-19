«Паллада» отправилась в Циндао

Учебное парусное судно Росрыболовства «Паллада» вышло из Владивостока в плановый рейс. Одним из ключевых пунктов станет китайский порт Циндао, где 28-30 октября состоится международная рыбопромышленная выставка.

На борту 119 курсантов из шести учебных заведений Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Для будущих специалистов рейс станет возможностью получить практический опыт, освоить судовые специальности и познакомиться с международным сотрудничеством в рыбной отрасли, отметили в ведомстве.

Накануне выхода состоялись торжественные проводы судна. Капитану «Паллады» передали Порт-Артурскую икону Божией Матери и флаг Владивостокского Морского собрания. Также был вручен венок для спуска на воду в районе Цусимского пролива — в память о погибших моряках.

Заход в Циндао — еще один шаг к укреплению сотрудничества РФ и Китая в рыбохозяйственной сфере, обратили внимание в Росрыболовстве. С 28 по 30 октября в городе пройдет China Fisheries & Seafood Expo 2026 — одна из крупнейших отраслевых выставок в Азии.

В этом году национальный павильон России на выставке отмечает 10-летие. Экспозиция нашей страны вновь объединит компании, представляющие различные направления рыбохозяйственного комплекса.

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