Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз предложил продумать подходы к обновлению транспортного флота

Для строительства транспортных судов можно задействовать программу льготного лизинга. При этом важна разработка при поддержке государства типовых проектов, отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Проблему обновления транспортного флота руководитель краевого объединения подняла на заседании правления Союза рыболовецких колхозов России, сообщает корреспондент Fishnews. Вопрос — жизненно важный для отрасли, ведь рыбу необходимо не только добыть, но и доставить.

«Наступит тот момент, когда ловить сможем — а перевозить будет не на чем», — выразила опасения председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Транспортный флот постепенно выбывает, а расходы на строительство новых судов — неподъемные. В этих условиях на помощь обновлению может прийти инструмент льготного лизинга, считает Ольга Булкова. Но здесь необходимо решать вопрос с проектами. Эта тема уже прорабатывалась при включении судов в программу инвестиционных квот вылова, отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Типовые проекты, которые будут разработаны при поддержке государства, могли бы использоваться для строительства с применением льготного лизинга, считает Ольга Булкова.

Для обсуждения важной темы она предложила организовать рабочую группу на площадке Совета Федерации.

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