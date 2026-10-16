Рыболовецкие колхозы остаются опорой для прибрежных поселений

Росрыбколхозсоюз усилит работу по сохранению преференций для градо- и поселкообразующих предприятий на период после 2027 г. Утверждение «нет колхоза — нет поселка» до сих пор справедливо, напомнил руководитель объединения Андрей Ануфриев.

Итоги годовой работы Союза рыболовецких колхозов России и планы на предстоящий год обсуждались на заседании правления 14 октября. Среди приоритетных направлений председатель союза Андрей Ануфриев назвал законодательные инициативы о продлении срока действия договоров на инвестквоты до 20 лет, об аукционах на квоты, ранее закрепленные по историческому принципу, о регулировании прибрежного рыболовства, о запрете допуска в морские порты судов, возраст которых превышает 40 лет. Мониторинга требуют и подзаконные акты, которые должны выйти в связи с принятым в июле законом, допускающим перегрузку уловов в отсутствие представителя пограничных органов.

Традиционно аппарат Росрыбколхозсоюза осуществлял проверку и оформление документов для включения предприятий в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Документы для подтверждения прав на льготу — в этом году их подало 11 членов союза — были переданы в Росрыболовство и Минсельхоз. «В установленные сроки к декабрю должно выйти постановление, подтверждающее статус градо- и поселкообразующих организаций», — добавил Андрей Ануфриев.

В числе других тем, которыми плотно занимались в объединении, — отсрочка платежей за перезакрепление рыболовных участков, корректировка границ таких акваторий, уточнение обязательств по искусственному воспроизводству лососевых, регулирование рыболовства в Калининградской области. «Многие вопросы рассматриваются и обсуждаются уже много лет, — констатировал руководитель Росрыбколхозсоюза. — Мы продолжаем над ними работать до положительного решения».

В ходе заседания члены союза поделились информацией о наиболее острых проблемах, с которыми сталкиваются рыбаки в регионах. На последствия провальной лососевой путины обратила внимание председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

По Хабаровскому краю в целом удалось добыть немногим более 40% от выделенных объемов, озвучила она неутешительные итоги лососевого сезона. По имеющейся информации, внести вовремя платеж за перезакрепление рыболовных участков смогли не все предприятия.

«Часть участков осталась неоплаченной. Чем это грозит? Это будет недолов, соответственно, пойдут сокращения рабочих мест, недоплата налогов как в федеральный, так и в местные бюджеты», — предупредила Ольга Булкова. По ее словам, это серьезный удар в первую очередь по отдаленным северным территориям, которые постоянно страдают от оттока населения и где рыбацкие предприятия являются опорными, обеспечивая людей работой.

В связи с этим дальневосточные рыбопромышленники предложили запросить у отраслевой науки заключение о причинах отсутствия ожидаемых подходов лососей и подтвердить форс-мажорные климатические условия. «Тогда у наших добывающих предприятий, которые заплатили первый платеж, все-таки будет возможность перенести срок и участки останутся у этих предприятий», — отметила глава Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Она также привлекла внимание к критической ситуации с транспортным флотом, который остро нуждается в обновлении. Для участия в программе льготного лизинга нужны проекты транспортных рефрижераторов — и здесь без помощи государства не обойтись. По словам Ольги Булковой, над возможностями строительства флота пора задуматься и рыбакам — с прицелом на перезаключение договоров на квоты в 2033 г .

На противоположном конце страны в Калининградской области рыболовецкие колхозы испытывают серьезные затруднения в связи с перерегистрацией маломерных рыболовных судов. Территориальная ГИМС приравнивает такие плавсредства к обычным прогулочным судам, предъявляя к ним соответствующие требования, и штрафует за их нарушения, а судовые документы, выданные рыбакам речным регистром и капитаном порта, инспекторов не устраивают.

«На сегодняшний день у нас уже четырем пароходам непонятно, как вести промысел», — пожаловался председатель правления Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб. По его словам, уже были попытки ограничить рыболовным судам район плавания — в этом случае они не смогут ловить по всей акватории залива.

«Под угрозой освоение квот. Будут ли у нас рыбаки работать в таких условиях или разбегутся? — высказал опасения руководитель областного союза. — Они пришли деньги зарабатывать, а не раздавать их по штрафам».

Местных рыбаков беспокоит и состояние запасов европейской корюшки, уловы которой за последние годы упали ниже критического уровня: в 2024 г . — 28 тонн, в 2025 г . — 19 тонн, в 2026 г . — всего 2 тонны. «Корюшка уже как объект промысла не существует. Две тонны на всю область — это смешно», — заявил Олег Твердохлеб. Единственным выходом, по мнению промысловиков, может стать запрет промысла корюшки в реках и устьевых участках рек бассейна Куршского залива или даже полное прекращение промысла — до восстановления запаса.

Важной для Росрыбколхозсоюза остается поддержка предприятий, которые несут большую социальную нагрузку и играют значимую роль в экономике прибрежных территорий. «Нами была проведена работа по вопросу о необходимости пролонгации льготной ставки сбора 15% для рыболовецких артелей, колхозов, градо- и поселкообразующих предприятий после 31 декабря 2027 года», — отчитался Андрей Ануфриев, отметив, что окончательного решения пока не принято.

Сохранение преференций для рыболовецких колхозов — чувствительный вопрос. По словам Андрея Ануфриева, этими льготами пользуются две трети членов союза, которые действительно очень много вкладывают в социалку. «Не будет колхоза — не будет поселка», — привел он цитату одного из руководителей рыболовецких колхозов.

Работа по этому вопросу, включая обращения к сенаторам и депутатам, также будет продолжаться, пообещал руководитель Росрыбколхозсоюза. А присутствовавший на заседании член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Денис Гусев заверил, что в профильном комитете у рыбаков есть надежные партнеры, «отстаивающие интересы рыболовецких колхозов на региональном и федеральном уровнях».

Читайте также: Непростая путина поставила вопрос об отсрочке для добытчиков лососей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Анна ЛИМ, Fishnews