Меру по сохранению олюторской сельди предложено сохранить на 2027 год

Дополнительное ограничение по промыслу сельди, вводившееся в 2025 и 2026 гг. для промысла сельди в Западно-Беринговоморской зоне, решено ввести и на предстоящий год.

Правила рыболовства предусматривают запрет на спецпромысел сельди в Западно-Беринговоморской зоне к востоку от 174 градусу в.д. с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря, а также запрет западнее 174 градуса в.д. в течение всего года. Дополнительно к этому ученые вновь предложили запрет на период с 1 июня по 30 сентября западнее 179 градуса в.д. — подготовлен соответствующий проект приказа Минсельхоза России . Мера действовала и ранее , сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что расширение запретного района поможет снизить прилов корфо-карагинской популяции при специализированном промысле сельди в Западно-Беринговоморской зоне. Специалисты отметили, что в 2026 г. достигнут исторический максимум вылова сельди в Западно-Беринговоморской зоне — более 183 тыс. тонн.

Читайте также: Сельдевую путину хотят удлинить на весь апрель

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews