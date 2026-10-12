Сельдевую путину хотят удлинить на весь апрель

Период добычи сельди на Западной Камчатке хотят продлить на весь апрель. Предполагается, что рыбаки смогут начать спецпромысел сельди в этом районе на девять дней раньше — уже с 1 апреля.

Для общественного обсуждения разместили проект изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, предусматривающий удлинение сроков спецпромысла тихоокеанской сельди.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запретный период для вылова сельди в Западно-Камчатской подзоне предлагается установить с 1 января по 31 марта и с 1 мая по 31 августа. Однако запрет на добычу в период с 1 апреля по 9 апреля будет сохранен для акватории к югу от 58°00' с.ш.

Сейчас весенняя сельдевая путина на Западной Камчатке стартует с 10 апреля. По мнению регулятора, дополнительные девять дней лова будут способствовать более эффективному освоению ресурса, в том числе за счет оптимизации расстановки добывающего флота на промысле минтая и сельди.

Соответственно норма о прилове до 20% минтая при спецпромысле сельди в Западно-Камчатской подзоне также начнет действовать уже с 1 апреля.

Кроме того, аналогичный размер допустимого прилова минтая — до 20% — предлагается установить для спецпромысла сельди в Северо-Охотоморской подзоне в период с 1 сентября по 15 октября, то есть до начала сезона «Б» минтаевой путины.

Процедура публичного обсуждения проекта продлится до 23 октября.

Читайте также: Ограничения по промыслу кутума предлагают сохранить в новом году

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews