Ограничения рыболовства в Беринговом море собираются продлить еще на сезон

Ограничения зимне-весеннего промысла в Западно-Беринговоморской зоне готовятся продлить еще на год. По данным науки, принятые в 2025–2026 гг. меры помогли остановить снижение запасов тихоокеанской трески и стабилизировать их.

Минсельхоз разместил для общественного обсуждения проект приказа , устанавливающего ограничения на рыболовство в Беринговом море в 2027 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне вновь предлагается закрыть до конца марта лов водных биоресурсов с применением ярусных орудий. Для промысла с использованием тралов и снюрреводов запрет будет действовать по 15 апреля. Исключение — рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Аналогичные ограничения действовали в 2025–2026 гг., что благоприятно отразилось на состоянии запасов трески, отмечается в сопроводительных материалах.

По результатам донной траловой съемки, выполненной отраслевой наукой в 2026 г., учтенная общая биомасса трески в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне выросла почти в полтора раза в сравнении с данными 2024 г. За два года повысилась и эффективность промысла — с 5,43 до 7,09 тонны на судо-сутки, вернувшись к среднему уровню за последние 27 лет.

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