Регулятор предложил конфигурацию ограничений по креветкам

Министерство сельского хозяйства разместило проект приказа об ограничении промысла креветок в Японском море в 2027 г. Вновь предложены локальные районы для дополнительного регулирования лова северной и гребенчатой креветок и увеличение запретного периода по северной креветке.

Проект приказа представлен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В подзоне Приморье лов северной и гребенчатой креветок предлагается запретить до конца года на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — широтой 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской.

В Западно-Сахалинской подзоне предполагается запретить по 31 декабря 2027 г. лов северной креветки на участке, ограниченном с юга широтой 48°00' с.ш., с севера — широтой 48°30' с.ш., с запада — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской, с востока — материковой береговой линией.

Проект при этом предусматривает исключение для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Также наука предложила запретить спецпромысел северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с февраля по март включительно. Напомним, что, по правилам рыболовства, специализированный промысел северной креветки в Японском море запрещен с 1 апреля по 30 июня.

Наука объясняет предлагаемые меры необходимостью сохранения запасов.

В прошлом году запрет вводился в несколько ином виде .

Читайте также: Общий допустимый улов на 2027 год уже известен

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews