В «визитные карточки» Хабаровского края пригласили икру

Добываемая в Хабаровском крае красная икра остается резервом для продвижения региональных брендов, считает губернатор Дмитрий Демешин.

Встреча главы региона с журналистами состоялась в информационном центре «ТАСС Дальний Восток», сообщает корреспондент Fishnews. Пресс-конференцию посвятили 88-летию Хабаровского края.

Отвечая на вопрос о том, чем край может удивить другие регионы и страны, Дмитрий Демешин рассказал о создании зонтичного бренда «Сделано в Хабаровском крае». Бренд служит для продвижения местного производителя, подчеркнул губернатор.

«И нам есть чем гордиться: наша уникальная продукция из дикоросов, наша продукция промышленного сектора— она узнаваема широко за пределами нашего края», — заверил Дмитрий Демешин. Есть, по его словам, и «определенные резервы».

«Та же самая «камчатская икра», которая добывается у нас в Хабаровском крае. Конечно, нам надо поменять отношение к ряду наших брендов, которые у нас не до конца забрендированы. Это охотская икра, это чумиканская икра. В конечном итоге добываем мы ее с одного и того же Охотского моря, а бренд отстоять не можем», — наметил поле для деятельности предпринимателей губернатор.

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