Живой краб стал активнее вылетать из Пулково

Объемы вывоза за рубеж живого краба через аэропорт Пулково в этом году существенно выросли и превысили 280 тонн — такие данные приводят в Северо-Западном таможенном управлении.

Сотрудники Пулковского таможенного постас конца июля проконтролировали вывоз с таможенной территории ЕАЭС 47 партий живого краба. Их вес составил более 280 тонн. Объемы этого товара, идущие через воздушные ворота Санкт-Петербурга, выросли практически в три раза, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Живой товар надежно упакован в специальные пенопластовые коробки с охлаждающим гелем. Основной объем поставок приходится на страны Восточной Азии», — отметили в СЗТУ.

«Мы делаем все, чтобы товар сохранил свежесть и вовремя дошел до потребителя, поэтому таможенный контроль грузов с коротким сроком хранения проводится в первоочередном порядке», — заявил начальник Пулковского таможенного поста Сергей Болотов.

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