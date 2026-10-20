Торги: В Дагестане вновь продают права на дорогие рыбоводные участки

В Республике Дагестан на электронный аукцион повторно выставлены «Нижне-Терский» и «Ачикольский» рыбоводные участки. Их стартовые цены по сравнению с первой попыткой продажи снижены пятикратно, но пропорционально уменьшен срок права пользования.

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. К продаже предлагаются права пользования участком «Ачикольский» площадью 16,7 тыс. га в Кизлярском районе и участком «Нижне-Терский» площадью 14,1 тыс. га в Бабаюртовском районе.

Эти РВУ уже выставлялись в августе, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда лоты предлагали по стартовым ценам 133 млн рублей и 113 млн рублей соответственно, участки были готовы предоставить на 25 лет.

Сейчас первоначальные цены лотов — 26,7 млн рублей и 22,5 млн рублей соответственно, но акватории предлагают уже на пятилетний срок.

Заявки принимают до 15 ноября, торги собираются провести 23 ноября на электронной площадке РАД.

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