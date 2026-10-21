Студенты КГТУ предложили онигири в русском стиле
Учащиеся Калининградского государственного технического университета разработали новую вариацию традиционного японского блюда. Скоро продукция появится на прилавках, сообщает Молодежный совет Росрыболовства.
Свое прочтение онигири предложили студенты КГТУ Алексей Богданов и Алена Багдасарян под руководством завкафедрой технологии продуктов питания Инны Титовой.
Обычно онигири делают из риса, добавляя начинку. Учащиеся российского вуза использовали перловку, сурими и креветку. Сочетание традиционной японской формы и необычной для такого блюда перловой крупы делает онигири особенно интересным, рассказали Fishnews в Молодежном совете Росрыболовства.
Проект удалось реализовать совместно с ритейлом благодаря победе КГТУ в проекте «Коллаб» и программе «Фармклуб», в рамках которого молодые специалисты создают инновационные продукты, в том числе из рыбы.
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