Российские уловы почти достигли 3,9 млн тонн

К 19 октября отечественные предприятия освоили более 3,86 млн тонн водных биоресурсов. Из этого объема свыше 3 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке добыли более 1,92 млн тонн минтая (+40,5 тыс. тонн к уровню 2025 г .), 100,9 тыс. тонн трески (+3,5 тыс. тонн), 588,7 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+153 тыс. тонн), 57,4 тыс. тонн камбал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Северный бассейн принес 277,5 тыс. тонн. Там освоили 119,4 тыс. тонн трески. Пикши поймали 58,6 тыс. тонн, прибавка составила 9,8 тыс. тонн.

Уловы Западного бассейна достигли 56 тыс. тонн. Шпрота (кильки) взяли 34,7 тыс. тонн (+2 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 15,2 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне наловили 23 тыс. тонн, 12,4 тыс. тонн из которых — хамса.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 47,4 тыс. тонн. Кильки выловили 14,4 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 12,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил около 374,5 тыс. тонн.

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