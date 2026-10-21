Торги: аквафермерам предлагают озера Якутии
В Республике Саха (Якутия) на электронный аукцион выставили семь озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимают до 9 ноября включительно.
Организатором торгов выступает Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, площади разыгрываемых рыбоводных участков — от 3 до
Начальные цены лотов варьируются от 2,4 тыс. до 65 тыс. рублей. Видовой состав объектов выращивания — пелядь и чир.
Аукцион планируется провести 17 ноября на площадке «РТС-Тендер». Все РВУ предоставляются на 25 лет.
Читайте также: Якутия объявила большую распродажу для промысловиков
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews