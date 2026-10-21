Ученые обеспокоены гибелью рыбной молоди в зарегулированных реках

Специалисты изучают негативное влияние плотин, гидроэлектростанций и водохранилищ на речных рыб. Наибольшую опасность, по мнению ученых, представляют прерывание нерестовых миграций и массовая гибель молоди в турбинах ГЭС.

Сотрудники лаборатории поведения низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН много лет изучали экологию молоди рыб в естественных и зарегулированных реках и обнаружили, что проблемы не ограничиваются только участками рядом с плотинами ГЭС. Выше плотины река растягивается в ширину и резко замедляется, превращаясь в озеровидный водоем, гораздо менее пригодный для жизни молоди, чем ненарушенная река.

Естественная река поддерживает весь жизненный цикл рыбы. Личинки, появившиеся на нерестилищах в верховье реки, со временем расселяются вниз по течению в поисках корма на свободных участках с убежищами. Расселению помогает течение, быстрое на середине реки и затухающее к берегам. Разница скоростей облегчает выход из прибрежья (резидентного биотопа) в поток (миграционный биотоп) вечером и возвращение утром. Питается молодь в основном в гетерогенном мелководном прибрежье, где много доступного корма и убежищ.

Однако в водохранилище эта картина нарушается, что усложняет питание, выживание и миграцию молоди, рассказали Fishnews в пресс-службе института. В открытой части водоема рыбы питаются мелкой добычей и получают меньше пищи. А в прибрежных участках с неоднородными условиями и течением обитают более крупные жертвы, что значительно улучшает рацион.

В естественной реке миграция почти всегда происходит ночью, а в водохранилищах молодь находится в миграционном биотопе и ночью, и днем. В светлое время в гомогенной среде без убежищ и ориентиров мигрирующие рыбы легко становятся жертвами хищников — это приводит к существенному увеличению смертности популяции, обратили внимание ученые.

Кроме того, в водохранилищах период миграции молоди становится более растянутым, чем в ненарушенной реке. В результате в турбинах ГЭС гибнут не только личинки, но и гораздо более ценные подросшие сеголетки.

Таким образом исследователи обнаружили, что гетерогенная среда с разнообразным рельефом, течениями и укрытиями замедляет миграцию молоди вниз по течению и снижает ее вынос к плотине ГЭС. В однородных открытых участках рыбы хуже сопротивляются потоку, поэтому чаще попадают в турбины, где могут погибнуть или получить повреждения.

Руководитель исследований академик РАН Дмитрий Павлов предлагает «экологический способ» защиты рыб. Если учитывать их поведение и места обитания, можно снизить риск попадания в турбины ГЭС. Результаты исследований можно использовать для разработки мер по сохранению и восстановлению рыбных ресурсов, обратил внимание специалист.

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