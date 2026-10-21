Новости экономики: цифровой рубль и валюта, Армения без ЕАЭС, бизнес обсуждает неплатежи
Цифровой рубль можно будет использовать при валютных операциях – такой законопроект проходит Госдуму. В ЕАЭС рассчитали последствия приостановления членства Армении. Предприниматели обсуждают проблему неплатежей крупного бизнеса перед МСП. Обо всем этом — в обзоре Fishnews
Цифровой рубль в валютных операциях
Госдума приняла в первом чтении законопроект о валютных операциях с использованием цифрового рубля, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно пояснительной записке, резиденты смогут исполнять требование о репатриации иностранной валюты путем зачисления средств на свои счета цифрового рубля. Также резиденты смогут получать на такие счета деньги для обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам, в отношении которых требование о репатриации было отменено.
Банк России получит возможность определять круг пользователей платформы цифрового рубля и перечень случаев использования ими цифровых рублей в качестве средства платежа при совершении валютных операций.
Армении придется непросто без ЕАЭС
На портале Евразийской экономической комиссии опубликован доклад «О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
Как следует из доклада, период членства Армении в ЕАЭС в 2015-2025 гг. характеризуется положительной макроэкономической динамикой. Участие в союзе стало одним из ключевых факторов, позволивших не только поддержать экономику республики в период нестабильности внешнеэкономической конъюнктуры, но и сформировать новые точки роста, обеспечившие качественное развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Номинальный ВВП Армении в долларах вырос с 2015 по 2025 гг. в 2,8 раза — с 10,6 млрд до 29,2 миллиарда, ВВП на душу населения — в 2,7 раза, с 3,5 тыс. до 9,5 тысячи. В реальном выражении ВВП страны увеличился на 71,5% к уровню
Согласно прогнозам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении. Совокупный товарооборот республики с государствами — членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% — экспорт товаров из Армении в государства-члены ЕАЭС снизится более чем на 65%, импорт товаров из государств — членов ЕАЭС — сократится практически наполовину. Уменьшатся показатели торговли услугами с государствами — членами ЕАЭС — суммарное снижение оборота услуг прогнозируется на уровне 37,7%.
Ужесточение условий трудовой миграции и снижение торгово-экономической активности приведут к сокращению объемов денежных переводов из государств — членов союза в Армению более чем в два раза.
В результате приостановления действия договора прогнозируется снижение ВВП Армении на уровне порядка 15,6%, рост инфляции на 14,9%, а также сокращение потребления в экономике на 14,6%.
Для экономик государств — членов союза экономический эффект приостановления членства Армении не будет существенным, говорится в документе. Прямое снижение совокупного экспорта/импорта товаров и услуг прогнозируется в размере менее 1% для каждой страны.
Предприниматели обсуждают проблему неплатежей
Работу Штаба по неплатежам крупного бизнеса перед МСП рассмотрели на заседании Координационного совета по взаимодействию крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей.
Проблема неплатежей крупного бизнеса перед подрядчиками‑МСП, по оценке участников совета, носит массовый характер и негативно влияет на устойчивость как малых, так и крупных компаний.
Ключевым институциональным ответом стал федеральный Штаб по неплатежам (созданный по инициативе Минэкономразвития). По данным статс‑секретаря — заместителя генерального директора Корпорации МСП Натальи Коротченковой, совместными усилиями удалось погасить задолженность перед МСП‑поставщиками более чем на 3 млрд рублей; еще порядка 3 млрд рублей остаются в работе.
Применяемые механизмы подразумевают согласование графиков погашения; взаимодействие с заказчиками; передачу материалов в ФАС России для привлечения к административной ответственности.
Важную роль играет «Сервис 360» и межведомственный контроль: средний срок погашения долга сократился, выросла доля заказчиков, полностью закрывающих задолженность после вмешательства.
Исполнительный вице‑президент РСПП Мария Глухова подчеркнула системный характер проблемы: «Все чаще крупные предприятия оказываются не на вершине, а где‑то в середине цепочки неплатежей. С учетом текущей ключевой ставки риск усугубления ситуации только нарастает».
По ее мнению, имеет смысл вернуться механизмам страхования, факторинга и другим инструментам, способным «развязать» проблемные цепочки.
Дополнительно РСПП ведет работу по формированию сборника лучших практик в части оплаты и взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства.
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