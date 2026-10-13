Депутаты оценили «рыбную» часть проекта бюджета
Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрел обеспечение госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса в проекте федерального бюджета на трехлетку. Парламентарии отметили урезание расходов на будущий год по сравнению с текущим.
Аграрный комитет ГД подготовил заключение на законопроект «О федеральном бюджете на
Авторы отметили, что на реализацию «рыбной» госпрограммы запланированы расходы в
По сравнению с показателем сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября
В том числе под сокращение попал федеральный проект «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса». В него вписаны строительство научно-исследовательских судов Росрыболовства, реконструкция Цимлянского завода по разведению частиковых рыб, создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии, а также субсидирование затрат рыбохозяйственным организациям Азовского и Черного морей, напомнили депутаты. На этот федпроект предусмотрено почти 5,5 млрд рублей (уменьшение на 2,26 млрд рублей, то есть на 29,2% по сравнению с объемом финансирования в текущем году).
В то же время, подчеркивают авторы заключения, в дальнейшем в бюджет могут вноситься изменения. Для этого по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» зарезервирован 51 млрд рублей.
В перечень источников резервных ассигнований входят доходы от электронных аукционов на доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях, а также доходы от платы за предоставление участков для промышленного и организации любительского рыболовства.
Кроме того, предусмотрено, что по решению правительства в случае установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины-иваси и ракообразных, дополнительные доходы могут быть направлены на федпроект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
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