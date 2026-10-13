Депутаты оценили «рыбную» часть проекта бюджета

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрел обеспечение госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса в проекте федерального бюджета на трехлетку. Парламентарии отметили урезание расходов на будущий год по сравнению с текущим.

Аграрный комитет ГД подготовил заключение на законопроект «О федеральном бюджете на 2027 г . и на плановый период 2028 и 2029 гг.», сообщает корреспондент Fishnews.

Авторы отметили, что на реализацию «рыбной» госпрограммы запланированы расходы в 2027 г . —18,73 млрд рублей, в 2028 г . — около 10,5 млрд рублей и в 2029 г . — 10,9 млрд рублей.

По сравнению с показателем сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2026 г . объем бюджетных ассигнований на 2027 г . предусмотрен с уменьшением 3,22 млрд рублей (на 14,7%), сказано в заключении. А относительно параметров, установленных действующим законом о бюджете на 2026 г . и на плановый период 2027 и 2028 гг., объем бюджетных ассигнований на 2027 г . снижается на 156,7 млн рублей (на 0,8%).

В том числе под сокращение попал федеральный проект «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса». В него вписаны строительство научно-исследовательских судов Росрыболовства, реконструкция Цимлянского завода по разведению частиковых рыб, создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии, а также субсидирование затрат рыбохозяйственным организациям Азовского и Черного морей, напомнили депутаты. На этот федпроект предусмотрено почти 5,5 млрд рублей (уменьшение на 2,26 млрд рублей, то есть на 29,2% по сравнению с объемом финансирования в текущем году).

В то же время, подчеркивают авторы заключения, в дальнейшем в бюджет могут вноситься изменения. Для этого по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» зарезервирован 51 млрд рублей.

В перечень источников резервных ассигнований входят доходы от электронных аукционов на доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях, а также доходы от платы за предоставление участков для промышленного и организации любительского рыболовства.

Кроме того, предусмотрено, что по решению правительства в случае установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины-иваси и ракообразных, дополнительные доходы могут быть направлены на федпроект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

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