Кетовое браконьерство привело к общественно полезному труду

В Хабаровском крае вынесли приговор жителю села Красное за незаконный вылов лосося. Суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов водных биоресурсов, совершенный с причинением крупного ущерба, на миграционных путях к местам нереста).

Установлено, что в сентябре злоумышленник незаконно добыл сетью на Амуре несколько экземпляров кеты. Нанесенный ущерб составил порядка 130 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Наказанием для виновного стали обязательные работы. Орудия лова обращены в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

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