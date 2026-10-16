Рыбака с нелегальной кетой задержали на Амуре

В Хабаровском крае в ходе операции «Путина — 2026» полицейские задержали мужчину, незаконно ловившего кету. По информации правоохранителей, нанесенный ущерб превысил 170 тыс. рублей.

Задержанный оказался жителем Комсомольского района. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, незаконный промысел фигурант вел на Амуре рядом с селом Пивань. Правоохранители отметили, что эта акватория является путем миграции лососей к местам нереста.

При помощи сети длиной 100 м мужчина добыл восемь экземпляров осенней кеты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов). Плавсредство и орудие лова изъяты. С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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