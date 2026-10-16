Рыбака с нелегальной кетой задержали на Амуре
В Хабаровском крае в ходе операции «Путина — 2026» полицейские задержали мужчину, незаконно ловившего кету. По информации правоохранителей, нанесенный ущерб превысил 170 тыс. рублей.
Задержанный оказался жителем Комсомольского района. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, незаконный промысел фигурант вел на Амуре рядом с селом Пивань. Правоохранители отметили, что эта акватория является путем миграции лососей к местам нереста.
При помощи сети длиной
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов). Плавсредство и орудие лова изъяты. С подозреваемого взяли обязательство о явке.
Читайте также: Хабаровчанина ждет суд за осетровый бартер
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews